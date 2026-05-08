JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Cemburu dan Terlilit Utang Jadi Motif Pria Mojokerto Bacok Istri dan Mertuanya

Cemburu dan Terlilit Utang Jadi Motif Pria Mojokerto Bacok Istri dan Mertuanya

Jumat, 08 Mei 2026 – 10:35 WIB
Cemburu dan Terlilit Utang Jadi Motif Pria Mojokerto Bacok Istri dan Mertuanya - JPNN.com Jatim
Polisi mengungkap motif di balik kasus pembacokan tragis yang dilakukan Satuan (43), pria yang tega menyerang istri dan mertuanya hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia. Pelaku diduga dipicu rasa cemburu yang disertai tekanan ekonomi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Polisi mengungkap motif di balik kasus pembacokan tragis yang dilakukan Satuan (43), pria yang tega menyerang istri dan mertuanya hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia. Pelaku diduga melakukan perbuatannya dipicu rasa cemburu disertai tekanan ekonomi.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Siti Arofah yang merupakan mertua pelaku, sedangkan istri pelaku Sri Wahyuni mengalami luka serius namun kini mulai membaik setelah menjalani perawatan.

Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata menjelaskan peristiwa itu terjadi setelah pelaku dan istrinya terlibat pertengkaran di rumah. Situasi kemudian memanas hingga berujung penganiayaan terhadap sang istri.

Baca Juga:

“Saat kejadian, pelaku ketahuan menganiaya istrinya. Dalam kondisi panik, pelaku kemudian menusukkan pisau dan juga menyerang mertuanya,” ujar Andi, Kamis (7/5).

Dalam aksinya, pelaku disebut menikam istrinya sebanyak tiga kali, sedangkan terhadap mertuanya, pelaku melakukan penggorokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Polisi menyebut motif utama pelaku dipicu rasa cemburu terhadap istrinya, yang kemudian diperparah dengan tekanan ekonomi dan lilitan utang. Pelaku sehari-hari diketahui bekerja sebagai penjual balon sekaligus badut.

Baca Juga:

“Pelaku merasa cemburu dan menganggap istrinya bertanggung jawab atas kondisi rumah tangga yang sulit, ditambah faktor ekonomi,” jelas Kapolres.

Seusai kejadian, pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Cemburu dan terlilit utang, pria di Mojokerto (43) bacok istri dan mertua. Mertua tewas, istri kritis kini mulai membaik. Pelaku ditangkap polisI
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Mojokerto pelaku pembacokan mojokerto ditangkap motif pembacokan mojokerto pembacokan mertua

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU