Cemburu dan Terlilit Utang Jadi Motif Pria Mojokerto Bacok Istri dan Mertuanya

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Polisi mengungkap motif di balik kasus pembacokan tragis yang dilakukan Satuan (43), pria yang tega menyerang istri dan mertuanya hingga menyebabkan satu korban meninggal dunia. Pelaku diduga melakukan perbuatannya dipicu rasa cemburu disertai tekanan ekonomi.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Siti Arofah yang merupakan mertua pelaku, sedangkan istri pelaku Sri Wahyuni mengalami luka serius namun kini mulai membaik setelah menjalani perawatan.

Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata menjelaskan peristiwa itu terjadi setelah pelaku dan istrinya terlibat pertengkaran di rumah. Situasi kemudian memanas hingga berujung penganiayaan terhadap sang istri.

“Saat kejadian, pelaku ketahuan menganiaya istrinya. Dalam kondisi panik, pelaku kemudian menusukkan pisau dan juga menyerang mertuanya,” ujar Andi, Kamis (7/5).

Dalam aksinya, pelaku disebut menikam istrinya sebanyak tiga kali, sedangkan terhadap mertuanya, pelaku melakukan penggorokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Polisi menyebut motif utama pelaku dipicu rasa cemburu terhadap istrinya, yang kemudian diperparah dengan tekanan ekonomi dan lilitan utang. Pelaku sehari-hari diketahui bekerja sebagai penjual balon sekaligus badut.

“Pelaku merasa cemburu dan menganggap istrinya bertanggung jawab atas kondisi rumah tangga yang sulit, ditambah faktor ekonomi,” jelas Kapolres.

Seusai kejadian, pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.