Joki UTBK Beroperasi Lintas Provinsi, Polisi Telusuri Jaringan hingga Kalimantan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya mengungkap praktik joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang diduga tidak hanya beroperasi di Jawa Timur, tetapi juga menjangkau sejumlah provinsi lain di Indonesia.

Polisi kini menelusuri jaringan perjokian lintas daerah yang disebut telah berjalan sejak 2017.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan dari hasil pengembangan kasus, penyidik menemukan pengguna jasa maupun lokasi aktivitas sindikat tersebar di berbagai wilayah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Kalimantan.

“Ini tidak hanya terjadi di kampus-kampus di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa seperti Kalimantan,” ujarnya saat konferensi pers, Kamis (7/5).

Kasus ini bermula saat pengawas UTBK SNBT di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), (21/4) mencurigai seorang peserta karena identitas dan foto pada dokumen dinilai tidak sesuai.

Dari pemeriksaan lanjutan, peserta tersebut ternyata merupakan joki yang menggunakan identitas milik orang lain. Temuan itu kemudian berkembang menjadi pengungkapan sindikat besar dengan jaringan terstruktur.

Polisi menyebut tersangka utama berinisial K diduga menjadi pengendali jaringan yang menerima order dari berbagai daerah.

Dalam menjalankan aksinya, sindikat memiliki pembagian tugas mulai dari pencari klien, broker, joki ujian hingga pembuat identitas palsu.