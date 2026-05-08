JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Joki UTBK Beroperasi Lintas Provinsi, Polisi Telusuri Jaringan hingga Kalimantan

Joki UTBK Beroperasi Lintas Provinsi, Polisi Telusuri Jaringan hingga Kalimantan

Jumat, 08 Mei 2026 – 09:34 WIB
Joki UTBK Beroperasi Lintas Provinsi, Polisi Telusuri Jaringan hingga Kalimantan - JPNN.com Jatim
Sindikat joki UTBK yang dibongkar di Surabaya ternyata berjejaring lintas provinsi, mulai Jawa Timur, Jawa Barat hingga Kalimantan. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya mengungkap praktik joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang diduga tidak hanya beroperasi di Jawa Timur, tetapi juga menjangkau sejumlah provinsi lain di Indonesia.

Polisi kini menelusuri jaringan perjokian lintas daerah yang disebut telah berjalan sejak 2017.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan dari hasil pengembangan kasus, penyidik menemukan pengguna jasa maupun lokasi aktivitas sindikat tersebar di berbagai wilayah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Kalimantan.

Baca Juga:

“Ini tidak hanya terjadi di kampus-kampus di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa seperti Kalimantan,” ujarnya saat konferensi pers, Kamis (7/5).

Kasus ini bermula saat pengawas UTBK SNBT di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya (Unesa), (21/4) mencurigai seorang peserta karena identitas dan foto pada dokumen dinilai tidak sesuai.

Dari pemeriksaan lanjutan, peserta tersebut ternyata merupakan joki yang menggunakan identitas milik orang lain. Temuan itu kemudian berkembang menjadi pengungkapan sindikat besar dengan jaringan terstruktur.

Baca Juga:

Polisi menyebut tersangka utama berinisial K diduga menjadi pengendali jaringan yang menerima order dari berbagai daerah.

Dalam menjalankan aksinya, sindikat memiliki pembagian tugas mulai dari pencari klien, broker, joki ujian hingga pembuat identitas palsu.

Sindikat joki UTBK yang dibongkar di Surabaya ternyata berjejaring lintas provinsi, mulai Jawa Timur, Jawa Barat hingga Kalimantan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polrestabes Surabaya joki utbk tersangka joki utbk jaringan joki UTBk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU