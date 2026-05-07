JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kasus OTT Maidi Berlanjut, KPK Panggil Sejumlah ASN dan Swasta

Kasus OTT Maidi Berlanjut, KPK Panggil Sejumlah ASN dan Swasta

Kamis, 07 Mei 2026 – 18:30 WIB
Kasus OTT Maidi Berlanjut, KPK Panggil Sejumlah ASN dan Swasta - JPNN.com Jatim
Wali Kota Madiun non aktif Maidi (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/4/2026). KPK memeriksa Maidi untuk mendalami kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta dugaan penerimaan gratifikasi dari sejumlah pihak selama periode 2019-2022 dengan nilai total mencapai Rp1,1 miliar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hma/wsj.

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

KPK memanggil Sekretaris DPRD Kota Madiun Misdi dan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM) Kota Madiun Raden Andriono Waskito Murti sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah.

Baca Juga:

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Jawa Tengah, atas nama MSD selaku Sekretaris DPRD Kota Madiun, dan RAW selaku Kadisnaker KUKM Kota Madiun periode 2022-2024,” ujar Budi, Kamis (7/5).

Selain dua pejabat tersebut, KPK juga memanggil sejumlah pihak swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Mereka di antaranya pegawai Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, pegawai rumah sakit, perbankan, hingga PT KAI Daop 7 Madiun.

Baca Juga:

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Maidi pada 19 Januari 2026.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka yakni Maidi, orang kepercayaannya Rochim Ruhdiyanto, serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.

KPK memeriksa Sekretaris DPRD Kota Madiun dan sejumlah ASN dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kasus korupsi maidi OTT Wali Kota Madiun KPK korupsi CSR Madiun pemeriksaan saksi korupsi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU