Tepergok Bawa Kabur Motor, Pelaku Curanmor di Kenjeran Dibekuk Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jalan Kedinding Lor Nomor 6, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Senin (4/5) malam digagalkan korban dan warga.

Seorang pelaku berinisial MAM (29) diamankan setelah kepergok hendak membawa kabur sepeda motor milik korban.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 21.00 WIB saat korban MR (26) memarkir sepeda motor Honda Beat Street di depan rumah dengan kunci kontak masih menempel.

“Korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil dompet. Saat kembali, pelaku sudah berada di atas motor dan hendak melarikan kendaraan,” ujar Suroto, Rabu (6/5).

Melihat motornya hendak dibawa kabur, korban langsung berteriak meminta pertolongan sambil mengejar pelaku. Teriakan tersebut mengundang perhatian warga sekitar yang kemudian ikut melakukan pengejaran.

Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun, sebelum polisi datang, pelaku sempat menjadi sasaran amukan massa.

Petugas patroli Polsek Kenjeran yang melintas di lokasi segera mengamankan situasi dan mengevakuasi pelaku dari kerumunan warga.

“Respons cepat personel patroli menjadi faktor penting dalam menyelamatkan pelaku dari amuk massa sekaligus mengamankan barang bukti kendaraan milik korban,” kata Suroto.