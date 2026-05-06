Pelaku Pembacokan Istri dan Mertua di Mojokerto Ditangkap di Surabaya

Rabu, 06 Mei 2026 – 20:02 WIB
Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim gabungan Resmob dan Jatanras Polres Mojokerto berhasil mengamankan pelaku pembacokan terhadap istri dan mertuanya di Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Pelaku berinisial S (43) ditangkap di kawasan Asemrowo, Surabaya saat hendak menuju rumah temannya dengan menaiki bus Trans Jatim, Rabu (6/5).

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldhino Prima Wirdhan mengatakan penangkapan dilakukan berkat kerja sama tim gabungan.

“Diamankan di Asemrowo, Surabaya berkat kinerja gabungan Resmob dan Jatanras Polres Mojokerto,” ujar Aldhino.

Dalam peristiwa tersebut, satu korban meninggal dunia, yakni Siti Arofah (53). Sementara itu, Sri Wahyuni (36), yang merupakan istri pelaku, mengalami luka serius.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap motif dan modus pembacokan.

“Pelaku masih dalam pemeriksaan mendalam terkait motif dan modus dari yang bersangkutan,” jelas Aldhino.

Polisi juga mendalami pihak yang diduga membantu pelaku saat melarikan diri. Berdasarkan keterangan sementara, pelaku sempat diantar seseorang ke halte bus Trans Jatim sebelum akhirnya menuju Surabaya.

