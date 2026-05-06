Miris, Ayah di Madiun Tega Cabuli Putri Kandungnya Berkali-kali

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang ayah di Madiun berinisial H (43) tega melakukan pencabulan kepada anak kandungnya yang masih di bawah umur. MIrisnya, aksi bejat itu dilakukan sang ayah sejak Agustus 2025.

Motif H tega melakukan hal tersebut karena tak kuat menahan hawa nafsunya setelah berpisah dari istrinya.

Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi mengatakan aksi pencabulan itu bermula pada bulan Agustus 2025 saat tersangka H (43) tidur satu kamar dengan kedua anaknya yaitu APK (14) dan seorang anak laki-lakinya HK (5).

Ketika itu muncul hasrat seksual dari Ayah tersebut setelah memandangi tubuh anaknya sendiri.

"Tersangka H memaksa dengan mengancam si A agar mau memuaskan nafsunya. Korban terpaksa menuruti permitaan tersangka karena takut dan terancam," kata Andi, Rabu (6/5).

Peristiwa tersebut telah berlangsung berulang kali. Hampir setiap minggu sekali. Tak jarang H melakukan persetubuhan tersebut di bawah pengaruh minuman keras.

Perbuatan bejat tersebut terbongkar saat korban diminta oleh tetangga untuk membeli bakso pada Minggu (26/4).

"Saat itu tetangga korban menanyakan perubahan sikap pendiam yang terjadi pada korban, hingga akhirnya korban menceritakan perbuatan bejat ayahnya kepada tetangga tersebut," bebernya.