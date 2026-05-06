JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pelaku Joki di Surabaya Ngaku Beroperasi Sejak 2017, Terima 150 Permohonan

Pelaku Joki di Surabaya Ngaku Beroperasi Sejak 2017, Terima 150 Permohonan

Rabu, 06 Mei 2026 – 15:03 WIB
Pelaku Joki di Surabaya Ngaku Beroperasi Sejak 2017, Terima 150 Permohonan - JPNN.com Jatim
Pelaku joki UTBK di Surabaya ngaku beroperasi sejak 2017 dan terima 150 permohonan, mayoritas incar fakultas kedokteran. Polisi kini dalami praktik ilegal ini. Foto: tangkapan layar instagram @Luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya terus menggali praktik perjokian untuk meloloskan calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri.

Terbaru, berdasarkan pengakuan salah satu tersangka, dia menerima sebanyak 150 permohonan yang mengincar fakultas kedokteran, sebagai pilihan utama pendaftaran. Praktik ilegel ini, ternyat telah dilakukan sejak 2017 atau 9 tahun silam.

Hal itu terungkap dalam video lanjutan yang diunggah Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, melalui akun resmi di Instagram, luthfie.daily, Rabu (6/5).

Baca Juga:

Kombespol Lutfhie sempat terkejut, ketika tersangka tersebut menerima sekitar 150 klien, yang rela merogoh kocek dalam demi lolos tahap UTBK.

“2026 hanya 4 atau 5 orang. Ada yang mau dikerjakan cuma 1 orang. Sisanya tidak jadi. Fakultas kedokteran semua,” ujar tersangka tersebut.

Di tempat yang sama Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto hanya bisa geram terhadap aksi Joki UTBK.

Baca Juga:

“Tahun 2025 sudah ada ini bayarnya Rp112 juta. 2025 ini ada 10 orang. Kau ciptakan dokter dokter yang tidak punya kompetensi kemampuan,” ucapnya dalam video.

Pernyataan serupa disampaikan Tersangka Lain inisial N. Ia menjalani profesi ini sejak 2023.

Pelaku joki UTBK di Surabaya ngaku beroperasi sejak 2017 dan terima 150 permohonan, mayoritas incar fakultas kedokteran. Polisi kini dalami praktik ilegal ini
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polrestabes Surabaya joki utbk tersangka joki utbk pengakuan joki UTBK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU