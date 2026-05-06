Pura-pura Jadi Pembeli, Pria Asal Bangkalan Curi Ponsel Karyawati di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial SB (48) warga Bangkalan, Madura ditangkap polisi seusai mencuri handphone milik karyawati toko mebel di Jalan Kupang Jaya, Sukomanunggal, Surabaya.

Kanit Reskrim Polsek Sukomanunggal Ipda Andrianto mengatakan aksi pencurian terjadi pada Senin (20/4) sekitar pukul 08.00 WIB. Pelaku datang ke toko dengan berpura-pura sebagai pembeli spring bed.

“Pelaku bertanya jenis dan harga spring bed. Saat korban lengah, pelaku mengambil tas korban lalu kabur,” ujar Andrianto, Selasa (5/5).

Korban berinisial UU (22) warga Bojonegoro langsung menyadari tasnya hilang dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Di dalam tas itu terdapat iPhone milik korban.

Mendapat laporan, Unit Reskrim Polsek Sukomanunggal bergerak cepat dan menangkap pelaku pada hari yang sama.

“Pelaku kami tangkap beserta barang bukti iPhone sebelum sempat dijual,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, SB mengaku sudah melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi. Dia tercatat mencuri tiga handphone di wilayah berbeda, yakni Realme di Kendangsari, Samsung di Kupang Jaya, dan iPhone dalam kasus terakhir ini.

“Tersangka dijerat pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian," pungkasnya. (mcr23/jpnn)