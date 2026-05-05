Polda Jatim Ringkus Komplotan Spesialis Pembobol Rumah Kosong 13 TKP, 2 Masih Buron

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menangkap komplotan spesialis pembobol rumah kosong di 13 tempat kejadian perkara (TKP) berjumlah enam orang.

Mereka ialah DJ (48) warga Sidoarjo, SWD (54) warga Sidoarjo, MS (30) warga Surabaya, GTP (38) warga Sidoarjo, HEN dan ARF yang masih dilakukan pengejaran atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Wadirreskrimum Polda Jatim AKBP Umar menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/06/IV/2026/SPKT Porong/Polresta Sidoarjo/Polda Jatim tertanggal 14 April 2026.

"Kasus yang menjadi dasar pengembangan perkara ini terjadi pada Senin, 6 April 2026 sekitar pukul 12.00 WIB di Perum Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo," ujar Umar saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa (5/5).

Umar menjelaskan dalam aksinya, para pelaku lebih dulu melakukan observasi terhadap rumah yang ditargetkan. Mereka mengamati rumah dengan kondisi lampu menyala namun tergembok dari luar.

Apabila dalam waktu sekitar lima menit tidak terlihat aktivitas penghuni, salah satu pelaku turun memastikan rumah dalam keadaan kosong.

"Setelah itu, pelaku merusak gembok pagar dan pintu rumah menggunakan linggis, lalu masuk untuk mencari barang-barang berharga milik korban," kata Jules.

Dari rumah korban di kawasan Porong, Kabupaten Sidoarjo, para pelaku membawa sejumlah barang berharga berupa emas batangan dan jam tangan.