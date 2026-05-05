6 Orang Dilaporkan Terluka dalam Pengeroyokan Rombongan Wisatawan Pantai Wediawu Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Aksi pengeroyokan dan perusakan kendaraan di kawasan Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang tidak hanya merusak enam mobil. Sejumlah orang dilaporkan terluka.

Kejadian itu dialami rombongan wisatawan asal Surabaya yang sedang berlibur dan menginap di sekitar lokasi wisata pada Selasa (5/5) dini hari

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan dalam kejadian itu enam unit kendaraan roda empat mengalami kerusakan dan enam orang pengunjung luka-luka.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait insiden tersebut.

“Peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan kronologi secara utuh,” kata Bambang.

Selain itu, polisi juga melakukan langkah-langkah lanjutan, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang terukur.

Di sisi lain, aparat turut memberikan pengawalan kepada rombongan wisata untuk memastikan keamanan mereka.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mempercayakan penanganan sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” pungkasnya.