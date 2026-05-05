Rombongan Wisatawan Dikeroyok di Pantai Wediawu Malang, 6 Mobil Dirusak

jatim.jpnn.com, MALANG - Aksi dugaan pengeroyokan disertai perusakan kendaraan terjadi di kawasan Pantai Wediawu, Kabupaten Malang.

Peristiwa itu menimpa rombongan wisatawan asal Surabaya yang sedang menginap di sekitar lokasi.

Kasi Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan laporan diterima pada Selasa (5/5) dini hari.

“Petugas segera mendatangi TKP setelah menerima laporan untuk melakukan penanganan awal dan pengamanan situasi,” ujar Bambang.

Dalam kejadian tersebut, enam unit mobil dilaporkan mengalami kerusakan.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi, seperti balok kayu, batu, dan botol minuman keras yang diduga digunakan saat kejadian.

Bambang menegaskan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

“Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan kronologi secara utuh,” katanya.