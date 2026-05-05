Polres Kediri Tangkap 2 Pelaku Pengeroyokan di Ngronggo, 2 Lainnya Masih Buron

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Sat Reskrim Polres Kediri Kota mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri. Dua pelaku telah ditangkap dan polisi masih memburu dua pelaku lain yang terlibat.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Achmad Elyasarif mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (19/4) sekitar pukul 01.30 WIB.

Saat itu, korban bersama dua rekannya sedang berada di pinggir jalan sebelum didatangi empat orang pelaku yang mengendarai dua sepeda motor.

“Para pelaku sempat berteriak wani we, wani we dari seberang jalan, kemudian dua di antaranya turun dan langsung melakukan penyerangan terhadap korban,” ujar Elyasarif saat konferensi pers, Senin (4/5).

Dia menjelaskan korban sempat dipukul menggunakan ikat pinggang hingga mengenai lengan kiri. Korban bersama rekannya berusaha melarikan diri ke arah gang di seberang jalan, tetapi para pelaku terus mengejar.

“Korban kemudian dikeroyok dan diinjak-injak selama kurang lebih satu menit sebelum para pelaku menghentikan aksinya,” jelasnya.

Setelah kejadian, korban menyelamatkan diri. Namun, dia baru menyadari tas miliknya tertinggal di lokasi. Saat kembali, tas tersebut sudah hilang. Tas itu berisi satu unit telepon seluler, dompet dengan uang tunai Rp300 ribu, serta kartu bantuan sosial.

Korban mengalami luka-luka dan telah menjalani visum et repertum sebagai bagian dari proses penyidikan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian yang digunakan saat kejadian.