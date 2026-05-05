Kejari Bongkar Proyek Sekolah Bermasalah di Sampang, 4 Titik Diduga Gagal Konstruksi

Selasa, 05 Mei 2026 – 12:37 WIB
Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Sampang I Gede Indra Hari Prabowo. ANTARA/ HO-Kejari Sampang/vft.

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang menemukan dugaan proyek gagal konstruksi pembangunan gedung sekolah di wilayahnya.

Kasus tersebut kini masuk tahap penyelidikan.

Kasi Pidsus Kejari Sampang I Gede Indra Hari Prabowo mengatakan proyek yang bermasalah merupakan kegiatan tahun anggaran 2024.

"Bentuknya berupa rehab gedung dan ruang kelas baru," ujar Indra, Senin (4/5).

Indra menjelaskan dugaan tersebut berawal dari laporan masyarakat dan pegiat embaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang.

Dalam laporan itu disebutkan, Pemkab Sampang pada 2024 mengerjakan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di 19 titik.

"Dari jumlah tersebut, pelapor menyebutkan bahwa sebagian dari proyek tersebut gagal konstruksi, sehingga perlu dilakukan penyelidikan," katanya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejari melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak.

Kejari Sampang menemukan dugaan proyek sekolah gagal konstruksi. Empat titik dari 19 proyek terindikasi bermasalah.
Sumber Antara
