Pasangan Pembuat Video Pornografi di Kediri Ditangkap, Konten Dijual via Telegram

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Sat Reskrim Polres Kediri Kota menangkap sepasang pelaku pembuat sekaligus penyebar video pornografi yang beroperasi di wilayah Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Kasus ini terungkap setelah sebuah video asusila beredar luas dan viral di masyarakat. Video tersebut diduga direkam di sebuah rumah indekos di kawasan setempat.

Menindaklanjuti temuan itu, anggota Unit Resmob bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai.

Baca Juga: Polisi Jerat Tersangka Pesta Gay di Surabaya dengan UU Pornografi

Dari hasil pemeriksaan terhadap pemilik indekos, diketahui pemeran dalam video tersebut merupakan penyewa kamar di tempat tersebut.

Namun, saat petugas mendatangi lokasi, kedua terduga pelaku sudah tidak berada di tempat. Polisi kemudian melakukan pencarian intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan keduanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasangan tersebut mengakui bahwa video asusila itu diperankan oleh mereka dan dibuat pada Februari 2026 di kamar indekos yang sama.

Kasat Reskrim Polres Kediri Kota AKP Achmad Elyasarif mengungkapkan video tersebut sengaja diproduksi untuk diperjualbelikan melalui aplikasi Telegram.

“Video tersebut dibuat untuk dijual. Pelaku tergabung dalam sebuah grup Telegram dengan ratusan anggota yang dapat mengakses konten pornografi secara bebas,” ujar Elyasarif, Senin (4/5).