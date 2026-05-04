Penjual Sayur di Jatiroto Lumajang Ditemukan Tewas, Diduga Jadi Korban Begal

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Seorang perempuan penjual sayur bernama Anisa (46) ditemukan tewas di Jalan Raya Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, pada Senin (4/5) pagi.

Warga Desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang diduga menjadi korban begal.

Kasi Humas Polres Lumajang Iptu Suprapto menjelaskan temuan tersebut pertama kali dilaporkan masyarakat sekitar pukul 05.19 WIB.

"Diduga sudah dalam keadaan meninggal dunia," kata Suprapto, Senin (4/5).

Suprapto menyampaikan, korban diduga menjadi korban pembegalan karena motor korban tidak ditemukan di lokasi kejadian.

"Motor diduga dibawa pelaku," ucapnya.

Sementara, dari pemeriksaan sementara, korban mengalami luka di bagian kepala diduga akibat kekerasan oleh pelaku.

"Luka di kepala," katanya.