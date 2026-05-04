Kronologi Pembacokan Berujung Pembunuhan Kuli Bangunan di Wonokusumo Surabaya

Senin, 04 Mei 2026 – 15:33 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Perak amankan pelaku pembunuhan kuli bangunan di Wonokusumo Jaya. Foto: Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peristiwa pembunuhan seorang kuli bangunan berinisial HN (37) di Jalan Wonokusumo Jaya Baru, Surabaya ternyata dipicu amarah dan rasa cemburu.

Pelaku berinisial HK (44) di tempat persembunyianya di Jalan Kalimas Surabaya, Kamis (30/4).

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Iptu Suroto mengungkapkan kronologi pembacokan itu bermula dari amarah dan cemburu itu muncul saat pelaku melihat ada foto korban di handphone milik istrinya.

"Tersangka yang baru pulang kerja melihat HP istrinya. Dia hendak melihat TikTok saat itu. Saat membuka layar HP ternyata ada foto istrinya dengan seorang pria," kata Suroto, Minggu (3/5.)

HK kemudian mencari identitas korban hingga ketemu bahwa foto laki-laki yang berada di handphone milik istrinya itu bernama Hasan. Tersangka juga mencari tau tempat tinggalnya.

"Saat tersangka pulang kerja pada berpapasan dengan korban Hasan. Dia melihat korban berboncengan dengan temannya. Dia mengikuti korban hingga di lokasi tempat tinggalnya di Jalan Wonokusumo Jaya, Surabaya," katanya.

"Dia kemudian keluar pada malam harinya ke sekitar lokasi mencari informasi lagi. Saat itu, tersangka sudah membawa senjata tajam (sajam)," jelasnya.

Hasilnya, tersangka tahu jika korban bekerja sebagai kuli bangunan. Ia kemudian merencanakan menganiaya korban.

Motif pembunuhan kuli di Wonokusumo, dipicu cemburu melihat foto korban di handphone istrinya
