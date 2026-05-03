Pelaku Pembunuhan Kuli Bangunan di Wonokusumo Surabaya Ditangkap, 3 Masih Buron

Minggu, 03 Mei 2026 – 14:09 WIB
Pelaku pembunuhan seorang kuli bangunan bernama Hasan di Jalan Wonokusumo Jaya Baru, Surabaya akhirnya tertangkap setelah kabur ke Sampang usai peristiwa pembacokan tersebut. Foto: Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku pembunuhan seorang kuli bangunan bernama Hasan di Jalan Wonokusumo Jaya Baru, Surabaya akhirnya tertangkap setelah kabur ke Sampang usai peristiwa pembacokan tersebut.

Pelaku berinisial HK (44) yang kesehariannya tinggal di Jalan Bulak Banteng Bhineka, Surabaya.

Kasi Humas Iptu Suroto menjelaskan HK ditangkap ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Kalimas, Surabaya pada Kamis (30/4).

HK ditangkap dengan barang bukti celurit yang digunakan untuk membacok korban hingg meninggal dunia.

"Tersangka kami amankan di sana beserta celurit yang digunakan untuk menganiaya korban," kata Suroto, Minggu (3/5).

Suroto mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya itu, HK tidak sendiri melainkan dibantu tiga orang temannya yang berasal dari Sampang, yakni  SR, I, dan S.

"Ketiga pelaku lainnya saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)," katanya.

HK dikenakan Pasal 459 sub Pasal 458 ayat (1) atau Pasal 467 ayat (3) dan/atau Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur soal tindak pidana terhadap nyawa, khususnya yang berkaitan dengan bunuh diri dan keterlibatan pihak lain.

