Motif Pria di Wonokusumo Surabaya Bunuh Kuli Bangunan, Cemburu Foto Istri di TikTok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku pembunuhan di Jalan Wonokusumo Jaya Baru, Surabaya, akhirnya diringkus pada Kamis (30/4). Pria berinisial HK (44) warga Jalan Bulak Banteng Bhineka, ditangkap Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak setelah buron seusai membacok korban.

Motifnya terbilang sepele, tetapi berujung maut. HK nekat menghabisi korban HN (37) warga Omben, Sampang, setelah menemukan foto korban bersama istrinya di ponsel.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan peristiwa itu bermula pada Jumat (24/4) malam. Saat itu, tersangka baru pulang kerja dan membuka ponsel istrinya.

Dia berniat membuka aplikasi TikTok, tetapi justru menemukan foto istrinya bersama pria lain.

“Tersangka kemudian mencari identitas korban hingga akhirnya mengetahui korban bernama Hasan dan tempat tinggalnya,” ujar Suroto, Minggu (3/5).

Keesokan harinya, tersangka secara tidak sengaja berpapasan dengan korban di jalan. HK lalu membuntuti korban hingga mengetahui lokasi rumahnya di kawasan Wonokusumo, Surabaya.

Rasa cemburu memuncak. Tersangka kemudian merencanakan penyerangan. Dia bahkan mengajak tiga rekannya, yakni SR, I, dan S, yang kini masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Pada Rabu (2/5), HK bersama ketiga rekannya mendatangi lokasi menggunakan dua sepeda motor. Tersangka telah membawa senjata tajam jenis celurit yang diselipkan di pinggang.