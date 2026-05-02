Kecelakaan Maut Pikap Vs Motor di Lamongan, 2 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya Lamongan–Babat, tepatnya di depan SPBU Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Sabtu (2/5) sekitar pukul 01.20 WIB.

Dua orang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia akibat insiden tersebut.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan kecelakaan melibatkan mobil pikap bernomor polisi L-9812-BX yang dikemudikan Tar (57) warga Babat dengan sepeda motor W-4144-EU yang dikendarai D (52) berboncengan dengan S (48) warga Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik.

“Akibat kecelakaan tersebut, dua korban dari pengendara sepeda motor meninggal dunia,” ujar Hamzaid.

Dia menjelaskan korban D mengalami cedera kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara itu, korban S meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengalami luka serius di bagian kepala.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah timur ke barat.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju mobil pikap yang kemudian berbelok ke kanan menuju arah selatan.

“Jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak dapat menghindar, tabrakan pun tidak terelakkan,” jelasnya.