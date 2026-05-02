3 Petugas Lapas Blitar Terlibat Pungli Penyewaan Sel Kamar Khusus Dibebastugaskan

jatim.jpnn.com, BLITAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakat (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur membebastugaskan tiga petugas lapas IIB Blitar yang diduga lakukan pungli terhadap narapidana korupsi.

Tiga oknum petugas itu, terdiri dari kepala pengamanan dan dua anggota. Mereka berinisial AK, RG, dan W.

Plh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur M Ulin Nuha mengatakan saat ini ketiga oknum tersebut telah ditarik ke kantor wilayah Ditjenpas Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Proses investigasi melibatkan tim gabungan Ditjenpas Kanwil Jatim, dan saat ini masih terus berlangsung,” kata Ulin saat dikonfirmasi, Jumat (1/5).

Selain itu, Ditjenpas Kanwil Jatim mengusulkan sanksi tegas berupa, penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Pada dasarnya kami sesuai dengan arahan Bapak Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan, bahwa kami berkomitmen tindak tegas terhadap segala bentuk penyimpangan,” ucapnya.

Sebelumnya, ketiga oknum petugas Lapas IIB Blitar menawarkan sel kamar khusus kepada tiga narapidana korupsi

Sel kamar khusus tersebut, berada di komplek D1 dengan keisitimewaan bisa digunakan hingga Salat Isya.