JPNN.com

3 Petugas Lapas Blitar Terlibat Pungli Penyewaan Sel Kamar Khusus Dibebastugaskan

Sabtu, 02 Mei 2026 – 12:07 WIB
Ilustrasi pungli. (ANTARA/Istimewa)

jatim.jpnn.com, BLITAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakat (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur membebastugaskan tiga petugas lapas IIB Blitar yang diduga lakukan pungli terhadap narapidana korupsi.

Tiga oknum petugas itu, terdiri dari kepala pengamanan dan dua anggota. Mereka berinisial AK, RG, dan W.

Plh Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur M Ulin Nuha mengatakan saat ini ketiga oknum tersebut telah ditarik ke kantor wilayah Ditjenpas Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Baca Juga:

“Proses investigasi melibatkan tim gabungan Ditjenpas Kanwil Jatim, dan saat ini masih terus berlangsung,” kata Ulin saat dikonfirmasi, Jumat (1/5).

Selain itu, Ditjenpas Kanwil Jatim mengusulkan sanksi tegas berupa, penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Pada dasarnya kami sesuai dengan arahan Bapak Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan, bahwa kami berkomitmen tindak tegas terhadap segala bentuk penyimpangan,” ucapnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, ketiga oknum petugas Lapas IIB Blitar menawarkan sel kamar khusus kepada tiga narapidana korupsi

Sel kamar khusus tersebut, berada di komplek D1 dengan keisitimewaan bisa digunakan hingga Salat Isya.

Tiga Petugas Lapas Blitar Dibebastugaskan Usai Dugaan Pungli Sel Khusus Rp100 Juta, Kanwil Ditjenpas Jatim Lakukan Investigasi dan Usulkan Sanksi Berat
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   lapas blitar Pungli Lapas Blitar Ditjenpas Kanwil Jatim Lapas Kelas IIB Blitar

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU