Dugaan Pungli di Lapas Blitar, Napi Ditawari Sel Khusus dengan Tarif Rp100 Juta
jatim.jpnn.com, BLITAR - Kasus dugaan pungli terjadi Lembaga Persmasyarakatan (Lapas) kelas IIB Blitar. Tiga orang narapidana kasus korupsi ditawari kamar sel khusus dengan tarif Rp100 juta.
Tawaran itu dilakukan oleh dua penjaga keamanan dan diketahui oleh kepala keamanan Lapas.
Kepala Lapas kelas IIB Blitar Iswandi membenarkan kasus dugaan pungli tersebut. Laporan itu dia diterima sehari setelah menjabat, Jumat (17/4).
Iswandi menjelaskan kasus itu bermula saat anggota sipir menerima aspirasi dari para narapidana. Mereka menyampaikan ditawari untuk bisa menggunakan kamar blok D1. Namun, diminta uang senilai Rp100 juta.
Adapun keistimewaan kamar blok D1 adalah bisa digunakan para narapidana hingga salat Isya, sedangkan kamar lainnya maksimal ditutup pukul 16.30 WIB.
"Saya terima laporan dari Pak Bagus (sipir) terkait aspirasi tersebut usai salat Zuhur,"katanya.
Mendengar laporan tersebut, Iswandi memutuskan untuk melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
"Nah, saya dengar langsung dari mereka maka saya putuskan bikin berita acara kami periksa benar. Siapa yang melakukan, siapa korban harus jelas," katanya.
Dugaan pungli di Lapas Kelas IIB Blitar, napi ditawari sel khusus Rp100 juta. Tiga napi korupsi mengaku sudah bayar Rp60 juta sejak Desember 2025.
