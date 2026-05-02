Dugaan Pungli di Lapas Blitar, Napi Ditawari Sel Khusus dengan Tarif Rp100 Juta

jatim.jpnn.com, BLITAR - Kasus dugaan pungli terjadi Lembaga Persmasyarakatan (Lapas) kelas IIB Blitar. Tiga orang narapidana kasus korupsi ditawari kamar sel khusus dengan tarif Rp100 juta.

Tawaran itu dilakukan oleh dua penjaga keamanan dan diketahui oleh kepala keamanan Lapas.

Kepala Lapas kelas IIB Blitar Iswandi membenarkan kasus dugaan pungli tersebut. Laporan itu dia diterima sehari setelah menjabat, Jumat (17/4).

Baca Juga: Sekdaprov Jatim Jelaskan Alasan Pendampingan Hukum Tersangka Pungli ESDM

Iswandi menjelaskan kasus itu bermula saat anggota sipir menerima aspirasi dari para narapidana. Mereka menyampaikan ditawari untuk bisa menggunakan kamar blok D1. Namun, diminta uang senilai Rp100 juta.

Adapun keistimewaan kamar blok D1 adalah bisa digunakan para narapidana hingga salat Isya, sedangkan kamar lainnya maksimal ditutup pukul 16.30 WIB.

"Saya terima laporan dari Pak Bagus (sipir) terkait aspirasi tersebut usai salat Zuhur,"katanya.

Baca Juga: Kejati Jatim Buka Hotline Aduan Pungli Izin Tambang dan Air Tanah

Mendengar laporan tersebut, Iswandi memutuskan untuk melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Nah, saya dengar langsung dari mereka maka saya putuskan bikin berita acara kami periksa benar. Siapa yang melakukan, siapa korban harus jelas," katanya.