Tepergok Curi Kabel di Rumah Kosong, Pria di Surabaya Ditangkap Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian di sebuah rumah kosong di kawasan Sawahan, Surabaya gagal dilakukan setelah pelaku tertangkap basah oleh warga.

Seorang pria berinisial ASP (30) asal Tembok Dukuh, Bubutan ditangkap seusai kedapatan mencuri kabel tembaga instalasi listrik di rumah kosong di Jalan Kelud, Kelurahan Petemon.

Kapolsek Sawahan Muljono mengungkapkan peristiwa itu terjadi pada Senin (27/4) sekitar pukul 17.00 WIB.

Pelaku tidak beraksi sendirian. Dia masuk ke dalam rumah bersama rekannya Hendro yang kini menjadi daftar pencarian orang (DPO).

“Kasus ini terungkap saat seorang warga yang dititipi rumah melakukan pengecekan. Saat itu, kedua pelaku kepergok sedang mencuri kabel instalasi listrik,” ujar Muljono, Jumat (1/5).

Mengetahui adanya aksi pencurian, warga langsung bergerak cepat dan menangkap ASP di lokasi kejadian. Sementara itu, rekannya melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi.

Dari tangan pelaku, polisi menyita satu set kabel tembaga hasil curian, dua buah tang, serta sebilah pisau yang diduga digunakan untuk memotong kabel.

Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta.