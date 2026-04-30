Terekam CCTV, Pelaku Pencurian Besi di Perak Timur Dibekuk Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit 1 Jatanras Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meringkus warga Kalimas Baru, Perak Utara berinisial AFF (44) karena mencuri besi tandon air.

Aksi pencurian itu terjadi kantor ekspedisi di kawasan Perak Timur, Kota Surabaya dan terekam kamera pengawas CCTV.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto, menjelaskan pencurian tersebut diketahui terjadi pada Minggu (26/4).

Tersangka membawa kabur sejumlah komponen besi penting, milik kantor ekspedisi PT Lie Jasa Transportasi di Jalan Perak Timur Nomor 68-A.

“Setelah membuka area pagar pihak kantor menemukan tutup tandon air dan tutup alat ukur air milik PDAM sudah tidak berada di tempat,” kata Suroto, Kamis (30/4).

Merasa ada yang janggal, korban mengecek rekaman CCTV sekitar, hingga akhirnya menampilkan seorang pria tak dikenal membawa kabur barang-barang tersebut sekitar pukul 17.45 WIB.

“Berdasarkan laporan dan pengecekan di lokasi, benar telah terjadi pencurian.Rekaman CCTV menjadi petunjuk awal yang sangat penting dalam mengidentifikasi pelaku,” tutur Suroto

Menindaklanjuti hal tersebut, Unit 1 Jatanras langsung mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi, serta melaksanakan Olah TKP.