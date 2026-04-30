Tegur Pesta Miras, Anggota Polisi Dikeroyok di Kenjeran

Kamis, 30 April 2026 – 14:09 WIB
Tiga pelaku pengeroyokan anggota polisi Polsek Mulyorejo saat dimintai keterangan di kantor kepolisian setempat, Kamis (30/4). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang anggota Polsek Mulyorejo menjadi korban pengeroyokan saat bertugas di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya.

Peristiwa itu dipicu teguran terhadap sekelompok pemuda yang pesta minuman keras di area SPBU setempat.

Kanit Reskrim Polsek Mulyorejo Djoko Soesanto mengatakan kejadian bermula dari laporan warga yang resah dengan aktivitas pesta miras.

Petugas kemudian turun ke lokasi untuk penyelidikan dan sempat mendokumentasikan aktivitas para pemuda tersebut.

“Anggota kami melakukan penyelidikan, termasuk memotret sekelompok pemuda yang sedang pesta miras,” ujar Djoko.

Namun, tindakan itu memicu emosi para pelaku. Mereka tidak terima ditegur hingga terjadi cekcok.

Situasi kemudian memanas dan berujung pengeroyokan terhadap anggota berinisial AS.

“Sempat cekcok, lalu anggota kami dipukul, kemudian yang lain ikut mengeroyok,” katanya.

Anggota Polsek Mulyorejo dikeroyok saat menegur pesta miras di Kenjeran. Tiga pelaku ditangkap, satu masih buron.
