4 Mahasiswa Unair Terlibat Pelecehan Seksual, Satu Disanksi DO

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Pelakunya adalah empat mahasiswa.

Kasus ini pertama kali terungkap setelah wajah pelaku beredar dan viral di media sosial.

Keempat pelaku itu ialah R (22) dari Fakultas FISIP prodi Ilmu Komunikasi, Z (23) dari Fakultas FISIP prodi Ilmu Komunikasi, F (24) dari Fakultas Kedokteran Gigi, dan G (24) dari Fakultas FISIP Prodi Ilmu Komunikasi.

Bentuk pelecehan yang dilakukan mereka berbeda-beda, mulai dari pelecehan verbal di grup chat, sentuhan fisik tanpa izin, hingga pemerkosaan. Merasa geram, keempat pelaku pun dicap sebagai 'predator seksual'.

Kasus ini pun telah ditindaklanjuti oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), serta memberikan sanksi, bahkan salah satunya sudah di keluarkan dari kampus dan beberapa di antaranya diberi sanksi ringan.

Ketua Pusat Humas dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara membenarkan adanya kasus kekerasan di lingkungan kampus.

Namun, pihaknya tidak bisa membeberkan siapa pelaku dan jenis kekerasan seksualnya karena berpedoman pada Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024), serta UU PDP dan UU ITE, detail kronologi dan identitas pihak yang terlibat (pelapor/korban, saksi, dan terlapor/pelaku) bukanlah ranah publik.

"Tiga kasus sudah ditangani dan pelaku sudah diberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi dari Satgas PPKPT. Untuk korban juga telah mendapatkan pendampingan dari Satgas PPKPT. Satu kasus lainnya sedang dalam proses penanganan oleh Satgas PPKPT," kata Pulung, Rabu (29/4).