Geger, Kuli Ditemukan Tewas Dibacok OTK di Jalan Wonokusumo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Jalan Wonokusumo Jaya Baru Gang 2, Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya digegerkan dengan insiden pembacokan seorang kuli bangunan oleh orang tidak dikenal (OTK), Rabu (29/4).

Informasi yang dihimpun korban ialah HN (37) yang baru satu bulan tinggal di sekitar lokasi pembacokan.

Saksi mata Ahmad Halil menceritakan insiden itu baru diketahuinya setelah mendengar teriakan. Tak lama korban sudah tergeletak.

"Infonya pembacokan itu saat mau berangkat kerja. Dia kerja bantu saudaranya bangun rumah di Sidotopo," kata Ahmad di lokasi.

Ahmad menyebutkan bahwa korban asalnya dari Sampang dan pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Kalau sebabnya kurang tahu," katanya.

Insiden itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian setempat dan diteruskan ke 112. Tak lama setelah itu petugas BPBD datang untuk mengevakuasi korban.

Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara menggunakan ambulans Dinas Sosial Surabaya.