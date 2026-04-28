Remaja Surabaya Jadi Korban Begal di Kenjeran dengan Modus Tuduhan Palsu, Motor Raib

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Kenjeran, Surabaya.

Kali ini korban seorang remaja berinisial MF (21), warga Kota Surabaya, yang kehilangan sepeda motor serta dua ponsel setelah dijebak pelaku dengan modus tuduhan palsu.

Kanit Reskrim Polsek Kenjeran Ipda Dedi Sumarsono menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis malam (23/4) dan dilaporkan ke polisi untuk ditindaklanjuti.

“Modus Operandi pelaku memepet korban dan melancarkan tuduhan palsu bahwa korban telah memukul adik pelaku,” ungkap Ipda Dedi, Selasa (28/4).

Dia menjelaskan, pelaku kemudian memaksa korban untuk ikut menuju lokasi dengan menggunakan motor korban, dengan alasan akan menemui adik pelaku.

Setibanya di kawasan sepi di daerah Sukolilo Baru, Kecamatan Kenjeran, pelaku berpura-pura meninggalkan korban untuk menjemput temannya.

“Ditunggu korban cukup lama, ternyata tidak pernah kembali, dan membawa kabur motor korban,” imbuhnya.

Akibat kejadian itu, korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda matic warna silver tahun 2018 bernopol L 3215 BL, serta dua unit smartphone merek Xiaomi dan Oppo.