Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN di Gresik Akhirnya Diringkus Polisi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik akhirnya meringkus dalang di balik kasus dugaan penipuan dan pemalsuan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN terhadap 14 orang.

Dia ialah AN (46) warga Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pelaku ditangkap di rumah kontrakan di Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh korban yang teregister dengan nomor LP/B/83/IV/2026/SPKT/Polres Gresik/Polda Jatim tertanggal 10 April 2026 terkait dugaan pemalsuan, serta LP/B/85/IV/2026/SPKT/Polres Gresik/Polda Jatim tertanggal 13 April 2026 terkait dugaan penipuan.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan setelah mendapat laporan tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku.

Setelah mengantongi identitas pelaku, polisi melakukan pelacakan dan diketahui berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

"Tersangka akhirnya berhasil diamankan di rumah kontrakannya di Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, setelah itu tersangka langsung dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Ramadhan.

Dari hasil penyidikan sementara, tersangka mengaku telah menipu sedikitnya 14 korban. Modusnya dengan menjanjikan korban bisa diterima sebagai ASN Pemkab Gresik dan menunjukkan SK pengangkatan palsu yang dibuat sendiri.

"Korban diminta menyerahkan uang dengan nominal bervariasi mulai Rp70 juta hingga Rp350 juta. Total keuntungan yang diperoleh tersangka diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar," katanya.