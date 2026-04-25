Tak Terima Diklakson, Dua Pria Hadang dan Rusak Mobil Pengendara di Surabaya

Sabtu, 25 April 2026 – 20:42 WIB
Viral di Surabaya, pengendara mobil perempuan dikejar dan dihadang dua orang usai klakson di Jalan Merr. Mobil korban bahkan sempat dipukul, kini lapor polisi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah insiden adu mulut di jalan raya Surabaya viral di media sosial setelah melibatkan pengendara mobil perempuan Kiki Purwitasari (38) di Jalan Raya Dr Ir H Soekarno, Surabaya. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (17/4) sekitar pukul 22.10 WIB saat hujan deras. Video berdurasi 2 menit 13 detik yang merekam kejadian tersebut kemudian ramai beredar di media sosial.

Dalam rekaman itu, terlihat dua orang pengendara mobil diduga mengejar dan menghadang kendaraan milik Kiki di tengah jalan. Salah satu pelaku bahkan terlihat melakukan tindakan anarkis dengan memukul bodi mobil korban hingga sempat memicu kemacetan.

Kiki membenarkan peristiwa tersebut saat dikonfirmasi, Sabtu (25/4). Dia menjelaskan insiden bermula ketika sebuah mobil tiba-tiba memotong jalurnya tanpa menyalakan lampu sein.

“Saya dari tempat padel Semolowaru ke arah Merr, kondisi lalu lintas saat itu ramai lancar,” ujar Kiki.

Dia menuturkan saat itu dirinya berada di jalur kiri, namun kendaraan lain tiba-tiba berpindah jalur secara mendadak dari kanan ke kiri.

“Mobil itu potong jalur tanpa sein. Saya refleks klakson sebagai peringatan,” jelasnya.

Setelah kejadian itu, Kiki melanjutkan perjalanan dan mendahului kendaraan tersebut. Namun, situasi justru berlanjut di luar dugaan.

“Diduga mereka tidak terima, lalu mengejar mobil saya dan menghadang di tengah jalan,” katanya.

