Diduga Cekcok Gegara Ekonomi, Suami di Banyuwangi Bakar Istri

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Suasana hening malam di Dusun Mulyorejo, Desa Wringinrejo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, mendadak pecah pada Jumat (24/4) sekitar pukul 23.50 WIB. Seorang perempuan, Nur Khasanah (56), berteriak histeris meminta tolong saat tubuhnya dilalap api.

Peristiwa itu diduga dilakukan oleh suaminya sendiri, Sularni (63), yang nekat menyiramkan bensin lalu menyulut api ke tubuh korban.

Kapolsek Gambiran AKP Dwi Wijayanto menjelaskan, kejadian bermula saat korban hendak melaksanakan Salat Isya. Tiba-tiba pelaku menyiramkan bensin dan langsung menyalakan api menggunakan korek.

“Korban hendak melaksanakan salat Isya. Tiba-tiba suaminya menyiramkan bensin ke tubuh korban dan menyulutkan api,” ujar Dwi, Sabtu (25/4).

Api dengan cepat membesar dan membakar tubuh korban. Dalam kondisi terbakar, Nur Khasanah berlari keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan.

Teriakan tersebut didengar kakak kandung korban, Maksurin, bersama seorang tetangga bernama Soleh. Keduanya segera memberikan pertolongan dengan menyiramkan air dari kamar mandi menggunakan ember hingga api berhasil dipadamkan.

Namun, saat melakukan pengecekan di dalam rumah, saksi mendapati pelaku juga dalam kondisi terbakar.

“Mereka menemukan terduga pelaku dalam posisi tengkurap dengan api masih menyala di tubuhnya,” jelas Dwi.