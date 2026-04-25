Polres Bangkalan Ungkap Pembunuhan Perempuan di Blega, Pelaku Anak Tiri Korba

Sabtu, 25 April 2026 – 13:08 WIB
Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi (kanan). Foto: sourrce for JPNN

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Satreskrim Polres Bangkalan mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, pada Rabu (22/4) malam.

Pelaku berinisial MH (24) yang merupakan anak tiri korban ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan di lapangan.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, korban diketahui berinisial ABF (30). Motif pembunuhan diduga dilatarbelakangi persoalan pribadi dalam keluarga.

“Antara korban dan pelaku ada hubungan yakni anak dan ibu tiri. Dari hasil interogasi, tersangka sakit hati karena ibu tirinya berselingkuh dengan pria lain,” ujar Hafid, Jumat (24/4).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu korban berada di tepi jalan bersama seorang pria berinisial MS (34) dan SH (70) untuk menunggu bus.

"Pelaku datang dari arah belakang sambil membawa celurit dan mengejar ketiganya. Dua orang berhasil melarikan diri, sementara korban tertinggal,” jelasnya.

Korban kemudian diserang menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dalam proses penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya celurit milik pelaku, pakaian korban, serta barang lain yang ditemukan di lokasi.

