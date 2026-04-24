Satu Pelaku Pembacokan Lansia di Simokerto Surabaya Ditangkap di Sampang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pembacokan maut di kawasan Jalan Pragoto II Simokerto, Surabaya, mulai terungkap.

Satu pelaku berinisial AR alias MAN yang terlibat dalam pembacokan tersebut diringkus Tim Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya di wilayah Sampang, Madura.

Penangkapan dilakukan sehari setelah kejadian pembacokan yang menewaskan korban pada Kamis (23/4).

Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya Iptu Evan Ibrahim membenarkan penangkapan tersebut.

“Betul, sudah kami tangkap satu orang,” kata Evan, Jumat (24/4).

Sebelumnya, lansia berinisial MJ ditemukan tewas dengan luka bacok dan tusukan di Jalan Pragoto II, Simokerto.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban mengalami luka di bagian dada kiri dan wajah akibat senjata tajam.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Jatim untuk keperluan autopsi.