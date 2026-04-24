JPNN.com Jatim Kriminal Pelaku Pembacokan Lansia di Simokerto Surabaya 4 Orang, 1 di Antaranya Eksekutor

Pelaku Pembacokan Lansia di Simokerto Surabaya 4 Orang, 1 di Antaranya Eksekutor

Jumat, 24 April 2026 – 19:27 WIB
Pelaku Pembacokan Lansia di Simokerto Surabaya 4 Orang, 1 di Antaranya Eksekutor - JPNN.com Jatim
Seorang laki-laki lanjut usia (lansia) berinisial MJ (61) ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Pragoto II, Simolawang, Simokerto, Surabaya, Kamis (23/4) pagi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tragedi berdarah menggegerkan warga Jalan Pragoto II, kawasan Simokerto, Surabaya.

Seorang pria bernama Muhammad Jaiz (57) tewas bersimbah darah setelah dibacok oleh sekelompok pelaku, Kamis (23/4) pagi.

KAsat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan, korban diserang oleh empat orang pelaku.

“Korban dibacok oleh empat pelaku. Identitasnya sudah kami kantongi dan saat ini masih dalam pengejaran,” kata Edy.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, motif pembunuhan diduga berkaitan dengan persoalan asmara.

“Motif sementara berkaitan dengan asmara,” ujarnya.

Kapolsek Simokerto Kompol Zainur Rofik menambahkan, pihaknya telah memeriksa dua orang saksi.

Dari keterangan saksi, pelaku disebut berjumlah lebih dari dua orang.

Pelaku pembacokan yang menewaskan lansia di Simokerto Surabaya berjumlah empat orang, salah satunya sebagai esksekutor.
