Pelaku Pembacokan Lansia di Simokerto Surabaya 4 Orang, 1 di Antaranya Eksekutor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tragedi berdarah menggegerkan warga Jalan Pragoto II, kawasan Simokerto, Surabaya.

Seorang pria bernama Muhammad Jaiz (57) tewas bersimbah darah setelah dibacok oleh sekelompok pelaku, Kamis (23/4) pagi.

KAsat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan, korban diserang oleh empat orang pelaku.

“Korban dibacok oleh empat pelaku. Identitasnya sudah kami kantongi dan saat ini masih dalam pengejaran,” kata Edy.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, motif pembunuhan diduga berkaitan dengan persoalan asmara.

Kapolsek Simokerto Kompol Zainur Rofik menambahkan, pihaknya telah memeriksa dua orang saksi.

Dari keterangan saksi, pelaku disebut berjumlah lebih dari dua orang.