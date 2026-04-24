Alat Pemantau Gunung Semeru Digondol Maling, Monitoring Sempat Terganggu

jatim.jpnn.com, MALANG - Aksi pencurian terjadi di area pemantauan aktivitas Gunung Semeru. Sejumlah perangkat penting di Stasiun Pemantauan Kopirejo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang dilaporkan hilang digondol maling.

Kepala Pos PGA Semeru Liswanto mengatakan pencurian itu diketahui setelah alat pemantau tiba-tiba mati dan data tidak lagi terkirim ke pusat.

“Pencurian terjadi tanggal 16 April 2026. Kronologinya saat itu kami menyadari [ada pencurian] karena alat diketahui mati, data tidak masuk,” kata Liswanto, Kamis (23/4).

Petugas kemudian melakukan pengecekan ke lokasi stasiun. Hasilnya, sejumlah komponen vital telah hilang.

“Yang dicuri accu 12 unit, solar panel 12 unit, regulator dua unit, DC to DC satu unit, kabel grounding, dan stick grounding,” jelasnya.

Meski begitu, Liswanto memastikan pemantauan aktivitas vulkanik belum lumpuh total.

Menurut dia, pengawasan masih bisa dilakukan melalui stasiun lain yang tersebar di beberapa titik.

“Monitoring masih berjalan karena ada pos lain yang masih aktif,” ujarnya.

Liswanto mengungkapkan pencurian alat pemantau ini bukan yang pertama kali terjadi.