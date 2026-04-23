Nenek 86 Tahun di Bojonegoro Ditipu Modus Berangkat Haji, Emas 34 Gram Raib

Kamis, 23 April 2026 – 19:47 WIB
Korban penipuan pemberangkatan haji berusia 86 tahun bernama Sukimah (tengah) saat diminta keterangan di kediamannya di Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. ANTARA/HO-Polres Bojonegoro/vft.

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Kasus penipuan dengan modus pemberangkatan haji menimpa seorang lansia di Kabupaten Bojonegoro.

Korban bernama Sukimah (86) warga Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, harus kehilangan perhiasan emas seberat 34 gram setelah ditipu dua pria tak dikenal.

Kasi Humas Polres Bojonegoro AKP Karyoto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin (20/4) sekitar pukul 11.00 WIB.

Saat itu, dua pelaku datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor warna hitam.

"Korban tertipu di rumahnya setelah menyerahkan perhiasan 34 gram kepada dua pelaku untuk biaya pendaftaran berangkat haji," kata Karyoto, Kamis (23/4).

Untuk meyakinkan korban, pelaku sempat memberikan sejumlah bahan makanan seperti telur, mi instan, gula, minyak goreng, dan kopi yang disebut untuk keperluan syukuran keberangkatan.

Setelah itu, pelaku meminta perhiasan korban sebagai biaya pendaftaran haji.

"Kemudian pelaku meminta perhiasan korban berupa kalung 20 gram, gelang empat gram dan 10 gram, untuk biaya pendaftaran," jelasnya.

