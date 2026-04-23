Diduga Lebih dari Dua Pelaku, Polisi Buru Pembacok Lansia di Simokerto Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pembacokan brutal menggegerkan warga Jalan Pragoto II, Simokerto, Surabaya, Kamis (23/4).

Seorang pria lanjut usia (lansia) berinisial MJ (57) tewas dengan luka bacok di bagian dada dan kepala.

Kapolsek Simokerto Zainur Rofik mengatakan berdasarkan keterangan saksi, pelaku diduga lebih dari dua orang.

“Informasinya lebih dari dua pelaku. Identitas sudah kami kantongi dan saat ini anggota opsnal sedang melakukan pengejaran,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui sempat terlibat cekcok dengan para pelaku di Rusun Sombo sekitar pukul 05.00 WIB.

Dua jam berselang, korban diserang di Jalan Pragoto II.

“Peristiwa antara pukul 05.00 sampai 07.00 WIB. Detailnya masih kami dalami, termasuk dari rekaman CCTV,” katanya.

Terkait motif, polisi belum memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.