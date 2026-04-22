JPNN.com Jatim Kriminal Terdakwa Penipuan Tambang Nikel Rp75 Miliar Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Terdakwa Penipuan Tambang Nikel Rp75 Miliar Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Rabu, 22 April 2026 – 22:05 WIB
Terdakwa Penipuan Tambang Nikel Rp75 Miliar Dijebloskan ke Rutan Medaeng - JPNN.com Jatim
Terdakwa kasus penipuan tambang nikel Rp75 miliar Hermanto Oerip (dua kiri) seusai dilakukan eksekusi oleh Jaksa Hajita Cahyo Nugroho. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Terdakwa kasus penipuan tambang nikel senilai Rp75 miliar Hermanto Oerip akhirnya dijebloskan ke Rutan Medaeng oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Rabu (22/4).

Eksekusi dilakukan setelah jaksa eksekutor Hajita Cahyo Nugroho memanggil terdakwa ke kantor Kejari Tanjung Perak. Sekitar pukul 12.00 WIB, Hermanto langsung dibawa ke sel tahanan.

Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Made Agus Mahendra Iswara, mengatakan langkah itu dilakukan usai koordinasi dengan Pengadilan Negeri Surabaya terkait pengembalian uang jaminan.

Baca Juga:

“Setelah koordinasi dengan pengadilan negeri untuk pengembalian uang jaminan, kami segera melakukan eksekusi,” ujar Made.

Penahanan Hermanto berdasarkan penetapan majelis hakim yang diketuai Nurkholis. Dalam penetapannya, hakim memerintahkan jaksa menahan terdakwa guna memperlancar proses persidangan.

Hermanto ditahan di Rutan Medaeng sejak 21 April hingga 19 Mei 2026.

Baca Juga:

"Menimbang bahwa untuk mempermudah pemeriksaan maka hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa. Memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) melakukan penahanan terhadap terdakwa Hermanto Oerip ke Rutan Medaeng sejak tanggal 21 April 2026 sampai 19 Mei 2026 mendatang," ucap Hakim Nurkholis dalam penetapannya. 

Sebelumnya, Hermanto berstatus tahanan kota setelah menyerahkan uang jaminan Rp250 juta. Namun, saat hendak dieksekusi, ia sempat tidak kooperatif.

Terdakwa penipuan tambang nikel Rp75 miliar Hermanto Oerip dijebloskan ke Rutan Medaeng
BERITA TERKAIT

