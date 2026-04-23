Bos Koperasi di Gresik Aniaya dan Tusuk Dua Pegawainya

Kamis, 23 April 2026 – 08:33 WIB
Polres Gresik menangkap tiga orang tersangka kasus penganiayaan berat terhadap dua pegawai koperasi PT K di Jalan Veteran, Gapurosukolilo, Gresik.

jatim.jpnn.com, GRESIK - Polres Gresik menangkap tiga orang tersangka kasus penganiayaan berat terhadap dua pegawai koperasi PT K di Jalan Veteran, Gapurosukolilo, Gresik. Para pelaku diduga melakukan pemukulan hingga penusukan terhadap korban setelah menuduh keduanya membocorkan data nasabah.

Korban berinisial F dan I (25), warga Kota Medan, Sumatera Utara. Keduanya merupakan pegawai koperasi yang menjadi sasaran kekerasan oleh atasannya sendiri.

Tiga tersangka yang ditangkap, yakni Kepala Cabang Koperasi PT K berinisial AB (32), serta dua rekannya AS (23) dan HS (27), yang sama-sama berasal dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Baca Juga:

Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan menjelaskan peristiwa itu bermula saat korban I datang ke kantor untuk menyetorkan uang tagihan, Kamis (16/4) pukul 23.00 WIB.

“Lalu I disuruh duduk di ruangan tersangka AB selaku kepala cabang Koperasi PT K, dan melihat F di sana sedang diinterogasi terkait pembocoran data nasabah,” kata Asyraf, Selasa (21/4).

Situasi kemudian memanas hingga berujung kekerasan. Korban F dipukul di bagian dada, tangannya diremas, lalu ditodong dan ditusuk menggunakan pisau.

Baca Juga:

“AB menodongkan pisau ke leher F, lalu menusukkannya ke paha kanan korban sebanyak tiga kali hingga mengalami luka sayat yang cukup parah,” ungkapnya.

Tidak berhenti di situ, korban juga dipukul menggunakan gagang sapu oleh pelaku lain hingga mengalami luka.

BERITA TERKAIT

