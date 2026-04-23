Polisi Periksa Eks Camat Pakal Atas Dugaan Penipuan Loker

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya masih menyelidiki kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh eks Camat Pakal Deddy Sjahrial dengan modus penerimaan lowongan kerja. Para korban diminta sejumlah uang agar bisa bekerja sebagai tenaga outsourcing di lingkungan Kecamatan.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menyebut telah menanggil Deddy untuk dimintai keterangan. Statusnya masih sebagai saksi.

"Terlapor sudah dimintai keterangan sebagai saksi dan mengumpukan bukti-bukti lebih lanjut. Saat ini proses penyelidikan," kata Eddy, Rabu (22/4).

Saat ini, kata Eddy masih ada satu laporan yang masuk. Namun, dia memerintahkan penyidik untuk mencari korban lainnya guna memperkuat bukti terkait penipuan tersebut.

"Sementara laporan cuman satu. Penyidik sudah kami perintahkan korban-korban yang lain," jelasnya.

Seorang warga di Kecamatan Pakal, Surabaya mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh mantan Camat Pakal berinisial D.

Modusnya adalah mampu memberikan pekerjaan menjadi tenaga outsourcing di Kelurahan hingga Kecamatan dengan memberikan sejumlah uang yang diminta.

Kasus itu terungkap, mana kala orang tua korban mengadu melalui Rumah Aspirasi Wawali Surabaya Armuji. Mereka diminta menyetorkan uang senilai Rp10-25 juta. (mcr23/jpnn)