Polrestabes Surabaya Tangani Dugaan Joki UTBK di Unesa, Motif Masih Didalami

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya sedang menangani kasus dugaan joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang terungkap di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Plt Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan saat ini terduga pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

“Benar. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya,” ujar Hadi, Rabu (22/4).

Menurutnya, hingga kini penyidik tengah melakukan pendalaman terkait motif, maupun modus operandi terduga pelaku, dalam menjalankan aksinya.

“Mohon waktu masih proses. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan,” katanya.

Sebelumnya,

Praktik perjokian dalam pelaksanaan UTBK 2026 kembali terbongkar. Kali ini, kasus terungkap di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan modus manipulasi identitas peserta.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa Martadi menjelaskan pelaku menggunakan identitas milik orang lain, tetapi mengganti foto pada dokumen resmi.