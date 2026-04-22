Polisi Bongkar Penyelewangan Pertalite di Malang, Oknum Pegawai SPBU Terlibat

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jalan Julius Usman, Kota Malang.

Dalam kasus ini, polisi menangkap tiga tersangka masing-masing berinisial ABS (29), A (42), dan RCYP.

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Rahmad Aji Prabowo mengatakan pengungkapan ini berawal dari dua laporan polisi.

“Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terdapat dua laporan polisi, yakni LP pertama dengan tersangka ABS dan A, serta LP kedua dengan tersangka RCYP. Pengungkapan dilakukan pada Kamis (16/4) dengan mengamankan satu mobil dan satu sepeda motor,” kata Aji, Selasa (21/4).

Pada kasus pertama, tersangka ABS memodifikasi tangki mobil untuk menampung BBM dari SPBU. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke 23 jerigen berkapasitas 35 liter.

Aksi ini dibantu tersangka A yang merupakan oknum pegawai SPBU dengan imbalan Rp5.000 per jeriken.

“Yang bersangkutan ditangkap di tempat kejadian perkara saat melakukan pengisian BBM. Saat itu, petugas menemukan 19 jeriken telah terisi,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, ABS diketahui telah menjalankan aksinya sebanyak lima kali dan menjual kembali BBM tersebut ke pengecer.