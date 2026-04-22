Kejati Kembali Geledah Kantor ESDM Jatim Terkait Kasus Pungli Tambang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim.

Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam perizinan tambang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Adnan Sulistiyono mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat alat bukti.

“Penggeledahan dilakukan di kantor ESDM Pemprov Jatim sebagai lanjutan pendalaman kasus dan memperkuat pembuktian oleh tim penyidik,” ujar Adnan, Selasa (21/4).

Tim penyidik tindak pidana khusus melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi dalam proses perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah.

Sebelumnya, Kejati Jatim telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini.

Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Jatim berinisial AM, Kepala Bidang Pertambangan OS, serta seorang pejabat berinisial H yang menjabat Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Adnan menegaskan, proses penyidikan masih terus berjalan setelah ketiga tersangka ditahan.