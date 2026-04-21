Bareskrim Bongkar Penyelundupan HP Ilegal Senilai Rp235 Miliar di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Satgas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan (Gakkum Lundup) Bareskrim Polri membongkar sindikat impor handphone ilegal berskala besar dari China ke Indonesia.

Dalam pengungkapan ini, polisi menyita puluhan ribu unit ponsel dengan nilai fantastis mencapai Rp235 miliar. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pengungkapan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan Kapolri untuk menekan kebocoran penerimaan negara.

Penggerebekan dilakukan di enam lokasi, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Jawa Timur.

Salah satu lokasi yang digeledah berada di kantor PT Tepat Sukses Logistik (TSL) di kawasan Gedangan, Sidoarjo, Selasa (21/4).

“Tim penyidik gabungan dari Ditipideksus, Dittipidsiber, Puslabfor, dan Kortastipidkor Polri melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut arahan Kapolri,” kata Ade.

Baca Juga: 4 Karyawan Diperiksa Bareskrim Terkait TPPU Emas Ilegal di Nganjuk

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita 56.557 unit iPhone senilai sekitar Rp225,2 miliar, serta 1.625 unit ponsel Android dengan nilai Rp5,38 miliar. Selain itu, ditemukan pula 18.574 unit suku cadang ponsel seperti baterai, charger, dan kabel.

“Total barang bukti mencapai 76.756 pieces dengan nilai sekitar Rp235 miliar,” ujarnya.