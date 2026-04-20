Kasus Penipuan Tambang Nikel Rp75 Miliar, Terdakwa Dituntut 3 Tahun 10 Bulan

Senin, 20 April 2026 – 22:05 WIB
Hakim mengubah status tahanan terdakwa penipuan tambang nikel Rp75 miliar. Simak fakta persidangannya.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tuntutan terhadap terdakwa penipuan tambang nikel Rp75 miliar Hermanto Oerip menuai respons dari pihak korban.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hajita Cahyo Nugroho menuntut Hermanto dengan hukuman 3 tahun 10 bulan penjara.

Tuntutan itu mendapat apresiasi dari korban Soewondo Basoeki melalui kuasa hukumnya, F Rahmat.

Sebelum pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Nur Kholis menetapkan status penahanan terdakwa dari tahanan kota menjadi tahanan rutan.

Sebelumnya, Hermanto berstatus tahanan kota setelah menyerahkan uang jaminan Rp250 juta.

Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Made Agus Mahendra Iswara menyebut eksekusi penahanan segera dilakukan.

Namun, proses masih menunggu pengembalian uang jaminan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

“Eksekusi akan segera kami lakukan. Saat ini jaksa masih menunggu proses pengembalian uang jaminan dari terdakwa yang diserahkan ke PN Surabaya ,” ujar Made Agus.

TAGS   penipuan tambang nikel hermanto oerip sidang tambang nikel PN Surabaya

