Eks Camat Pakal Diduga Tipu Warga Janjikan Pekerjaan, Korban Setor hingga Rp25 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga di Kecamatan Pakal, Surabaya mengaku menjadi korban penipuan oleh eks Camat Pakal berinisial D.

Modusnya mampu memberikan pekerjaan menjadi tenaga outsourcing di kelurahan hingga Kecamatan dengan memberikan sejumlah uang yang diminta.

Kasus itu terungkap saat orang tua korban mengadu melalui Rumah Aspirasi Wawali Surabaya Armuji.

Armuji menjelaskan beberapa hari yang lalu dia menerima aduan di Rumah Aspirasi dari beberapa warganya merasa ditipu perjanjian pekerjaan.

“Mereka menjanjikan anaknya orang-orang yang melapor itu untuk bisa menjadi pegawai di kecamatan maupun di kelurahan (Pakal), yaitu outsourcing, bahkan mereka juga sudah setor beberapa uang yang diceritakan sama orang-orang itu,” kata Cak Ji sapaan akrabnya, Senin (20/4).

Dia mengatakan para korban sudah menghubungi D. Namun, jawaban yang diterima hanya janji dan janji.

“Sudah berupaya menghubungi si Deddy, cuma dijanjikan terus begitu loh, bahkan setelah sudah pensiun dari camat, kesulitan untuk menghubungi,” ujarnya.

Orang tua korban menceritakan ke Cak Ji bahwa uang yang diberikan adalah hasil hutang. Mereka hanya meminta uangnya dikembalikan.