IRT di Pasuruan Diduga Jadi Korban Penyekapan, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Polisi sedang menyelidiki dugaan tindak pidana percobaan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi di sebuah rumah di Dusun Wetan Dalem, Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan pada Kamis (16/4) dini hari.

Korbannya adalah seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial MS (26). Insiden itu terjadi saat korban saat sedang tidur di ruang tamu bersama anaknya.

Plt Kasi Humas Polres Pasuruan Kota dijabat oleh Aipda Junaidi menjelaskan berdasarkan pengakuan korban, MS tiba-tiba ditutup matanya oleh orang tak dikenal, mulutnya disumpal kain, serta kedua tangannya dipegang kuat hingga tidak dapat bergerak.

"Karena tidak bisa bernafas pelapor korban menggigit tangan pelaku hingga mengeluarkan darah," kata Aipda Junaidi dikonfirmasi, Senin (20/4).

Saat kesempatan terbuka, korban kemudian berteriak 'maling-maling', hingga para pelaku yang berjumlah sekitar tiga orang langsung melarikan diri melalui pintu depan rumah.

"Korban menyebut seluruh pelaku mengenakan penutup wajah berupa sarung sehingga tidak dapat dikenali," ujarnya.

Sejumlah warga sekitar yang mendengar teriakan sempat mendatangi lokasi, namun para pelaku sudah lebih dahulu kabur.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami trauma psikologis serta luka memar di bagian tangan. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres Pasuruan Kota untuk penanganan lebih lanjut.