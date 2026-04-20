Konvoi Pemuda di Gresik Berujung Kekerasan, Tiga Remaja Terluka

jatim.jpnn.com, GRESIK - Suasana konvoi pemuda di Kecamatan Driyorejo dan Menganti Gresik mendadak berubah menjadi menenggangkan. Kegiatan tersebut berujung ricuh dan mengganggu ketertiban umum, Minggu (19/4).

Kericuhan pertama terjadi di simpang empat Karangandong, Driyorejo, sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam peristiwa tersebut, tiga remaja dilaporkan mengalami luka-luka akibat dugaan pengeroyokan oleh rombongan konvoi.

Insiden bermula saat tiga korban yang berboncengan sepeda motor melintas dan hendak menyeberang jalan. Di saat bersamaan, mereka berpapasan dengan rombongan pemuda yang melaju dari arah utara ke selatan.

Diduga terjadi gesekan yang berujung pada aksi kekerasan. Para korban dipukul hingga terjatuh dari motor. Selain itu, kendaraan mereka juga dirusak, mulai dari pencabutan kunci kontak hingga dilempari batu.

Warga sekitar yang melihat kejadian langsung memberikan pertolongan kepada korban, sedangkan rombongan pelaku melarikan diri dari lokasi.

Ketiga korban diketahui berinisial SR (19), RP (17), dan RW (17). Mereka sempat mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan terdekat.

Tidak lama berselang, rombongan yang sama kembali membuat keributan di Jalan Mojotengah, Kecamatan Menganti. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pemuda berlarian di jalan raya hingga mengganggu pengguna jalan.

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya membenarkan kejadian tersebut. Dia menyebut pihak kepolisian langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan warga.