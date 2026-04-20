JPNN.com

Pelatih Vietnam Terkejut Strategi Indonesia, Main Bertahan Sepanjang Laga

Senin, 20 April 2026 – 11:36 WIB
Pesepakbola Timnas Vietnam U-17 Ngoc Nguyen Luc Chu (kanan) berebut bola dengan pemain Indonesia Dava Yunna (kiri) saat pertandingan babak penyisihan terakhir Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026) malam. ANTARA/Umarul Faruq

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Timnas Vietnam U-17 Cristiano Rocha mengaku terkejut dengan strategi yang diterapkan Indonesia. Vietnam ditahan imbang 0-0 oleh Timnas Indonesia U-17 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-17 2026.

Rocha menyebut Indonesia tampil sangat defensif sepanjang pertandingan.

“Saya sedikit terkejut ketika melihat Indonesia hanya menunggu. Saya sempat berpikir di babak kedua mereka akan mengubah strategi, tetapi tetap sama,” ujar Rocha.

Baca Juga:

Menurut dia, timnya sempat mengantisipasi tekanan tinggi dari Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan berbeda.

Meski begitu, Rocha menilai para pemainnya mampu beradaptasi dan tetap mengontrol jalannya pertandingan meskipun masih kerap melakukan kesalahan yang dinilainya wajar mengingat usia pemain yang masih muda.

Dia juga menekankan pentingnya dukungan tim pelatih untuk menjaga kepercayaan diri pemain di tengah laga ketat.

Baca Juga:

“Dari luar, kami selalu mencoba mendukung dan memberi kepercayaan diri agar mereka bermain lebih baik di setiap momen,” ucapnya.

Rocha menilai hasil imbang tersebut tetap menguntungkan Vietnam. Satu poin tambahan cukup untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen Grup A.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Indonesia VS Vietnam Cristiano Rocha Piala AFF U-17 Timnas Vietnam strategi indonesia strategi bertahan semifinal AFF U-17

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU