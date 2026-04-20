Pelatih Vietnam Terkejut Strategi Indonesia, Main Bertahan Sepanjang Laga

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Timnas Vietnam U-17 Cristiano Rocha mengaku terkejut dengan strategi yang diterapkan Indonesia. Vietnam ditahan imbang 0-0 oleh Timnas Indonesia U-17 pada laga terakhir Grup A Piala AFF U-17 2026.

Rocha menyebut Indonesia tampil sangat defensif sepanjang pertandingan.

“Saya sedikit terkejut ketika melihat Indonesia hanya menunggu. Saya sempat berpikir di babak kedua mereka akan mengubah strategi, tetapi tetap sama,” ujar Rocha.

Menurut dia, timnya sempat mengantisipasi tekanan tinggi dari Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan berbeda.

Meski begitu, Rocha menilai para pemainnya mampu beradaptasi dan tetap mengontrol jalannya pertandingan meskipun masih kerap melakukan kesalahan yang dinilainya wajar mengingat usia pemain yang masih muda.

Dia juga menekankan pentingnya dukungan tim pelatih untuk menjaga kepercayaan diri pemain di tengah laga ketat.

“Dari luar, kami selalu mencoba mendukung dan memberi kepercayaan diri agar mereka bermain lebih baik di setiap momen,” ucapnya.

Rocha menilai hasil imbang tersebut tetap menguntungkan Vietnam. Satu poin tambahan cukup untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen Grup A.