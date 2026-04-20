Pelaku Video Asusila yang Viral di Pamekasan Ditangkap, Ternyata Masih Pelajar

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kasus video asusila yang meresahkan warga Pamekasan akhirnya terungkap. Polres Pamekasan menangkap terduga pelaku persetubuhan anak di bawah umur sekaligus pemeran dalam video tersebut.

"Penangkapan dilakukan hari ini, berdasarkan laporan polisi tertanggal 4 April 2026," ujar Yoni, Minggu (19/4).

Korban berinisial PJ (15), sedangkan terduga pelaku FP (15). Keduanya diketahui masih berstatus pelajar.

Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya saling mengenal dan memiliki hubungan asmara. Namun, aksi persetubuhan itu diduga dilakukan dengan unsur paksaan.

Peristiwa tersebut terjadi sebanyak tiga kali dalam kurun September hingga pertengahan Oktober 2025. Lokasinya di sebuah kamar indekos di kawasan Jalan Jokotole Indah, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

"Modus operandi yang dilakukan adalah tersangka mengajak korban ke kamar kos tersebut. Meskipun korban sempat menolak, terduga pelaku melakukan pemaksaan agar korban mau melayaninya," kata Evan.