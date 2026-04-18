Residivis Curanmor Ditangkap Setelah Buron Dua Bulan di Surabaya Utara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial AJ (35), warga Wonokusumo Jaya Baru, Surabaya, Kamis (16/4).

Tersangka sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) selama dua bulan.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan penangkapan dilakukan setelah pelaku kembali ke rumahnya usai sempat melarikan diri.

“Pelaku melarikan diri setelah kejadian dan masuk DPO. Kami berhasil mengamankan tersangka saat kembali ke rumahnya,” ujar Suroto, Sabtu (18/4).

AJ diketahui merupakan pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Kalimas Udik, Kecamatan Pabean Cantian, pada 28 Februari 2026. Aksi tersebut sempat viral di media sosial karena terekam kamera CCTV.

Peristiwa bermula saat korban memarkir sepeda motor di depan rumah temannya dalam kondisi terkunci setir. Namun, saat hendak pulang, kendaraan tersebut sudah hilang.

“Korban sempat mencari bersama temannya, namun tidak ditemukan hingga akhirnya rekaman CCTV diunggah ke media sosial,” jelas Suroto.